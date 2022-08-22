Автовладелец из Серпухова подал в суд на коммунальщиков из-за разбитого стекла

Мужчине попортил машину один из местных работников

Рабочий постриг траву у парковочного места в Серпухове. Все бы ничего, однако местный житель увидел на стекле своего кроссовера, который был припаркован рядом, трещину с дырой. Оказалось, что из-под косилки отлетел булыжник, который попал прямо в авто.

Коммунальщик не стал отпираться и признал вину. Участковый же рекомендовал автовладельцу обратиться к эксперту для оценки ущерба, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

Специлист же посчитал, что лишь на замену стекла уйдет порядка 30 тысяч рублей. Автовладелец в конечном итоге обратился в суд.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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