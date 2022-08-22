Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за рисков ДТП

Сезон отпусков завершается - автопоток вырос к концу лета на треть

Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей проявлять осторожность из-за увеличения числа автомобилей на дорогах – из-за окончания сезона отпусков на трассах теперь автомобильный поток в среднем вырос на 30%.

Соответственно, указали в Минтрансе, увеличивется риск возникновения ДТП. Автолюбители должны проявлять крайнюю внимательность – особенно в вечернее время суток, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В ведомстве указали, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, избегать маневров и проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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