Сезон отпусков завершается - автопоток вырос к концу лета на треть

Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей проявлять осторожность из-за увеличения числа автомобилей на дорогах – из-за окончания сезона отпусков на трассах теперь автомобильный поток в среднем вырос на 30%.

Соответственно, указали в Минтрансе, увеличивется риск возникновения ДТП. Автолюбители должны проявлять крайнюю внимательность – особенно в вечернее время суток, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В ведомстве указали, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, избегать маневров и проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения.