Очумевший от освобождения из плена поводка пес насмешил публику

Очумевший от освобождения из плена поводка пес насмешил публику
Фото: www.unsplash.com
Радости пушистого не было предела

Домашние животные постоянно радуют своих хозяев необычным поведением. Четвероногие не умеют притворяться и всегда демонстрируют самые искренние эмоции. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел песик, дорвавшийся до свободы.

Хвостатый явно не любит гулять на поводке, но вынужден покориться правилам человеческого мира. Когда же хозяин сжалился над любимцем и отпустил его на волю, собачку охватила эйфория. Эпичные кадры собрали огромное количество просмотров в Сети.

На камеру попал момент, когда хозяин отстегивает поводок. После этого пес с улыбкой до ушей начинает неистово веселиться, вертеться, кружиться и прыгать по пляжу. Счастье хвостатого невольно заставляет улыбаться наблюдающих за его экстазом.

Песик так искренне радуется свободе*, что хочется пожелать его хозяину почаще выезжать в безлюдные места, чтобы там давать собачке в волю нагуляться без сковывающего движения поводка.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россию захотели прикрыть железным занавесом

"Гениальная" идея принадлежит первому лицу Киева

Путин победит США их же способом – National Interest

Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей