Радости пушистого не было предела

Домашние животные постоянно радуют своих хозяев необычным поведением. Четвероногие не умеют притворяться и всегда демонстрируют самые искренние эмоции. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел песик, дорвавшийся до свободы.



Хвостатый явно не любит гулять на поводке, но вынужден покориться правилам человеческого мира. Когда же хозяин сжалился над любимцем и отпустил его на волю, собачку охватила эйфория. Эпичные кадры собрали огромное количество просмотров в Сети.

На камеру попал момент, когда хозяин отстегивает поводок. После этого пес с улыбкой до ушей начинает неистово веселиться, вертеться, кружиться и прыгать по пляжу. Счастье хвостатого невольно заставляет улыбаться наблюдающих за его экстазом.

Песик так искренне радуется свободе*, что хочется пожелать его хозяину почаще выезжать в безлюдные места, чтобы там давать собачке в волю нагуляться без сковывающего движения поводка.