В будущем в регионе может стать еще теплее

Климатолог Андрей Киселев сообщил, что в ближайшие дни в Москве может быть поставлен температурный рекорд за последние 125 лет. Он рассказал, с чем может быть связано это явление.

Специалист отметил, что каждая волна жары – это штучное событие, которое связано с изменчивостью климатической системы в конкретный момент.

"Но то, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет", – пояснил он в беседе с "Радио 1".

По словам эксперта, в грядущие десятилетия тенденция к потеплению в целом сохранится, хотя это может быть неприменимо к конкретному году в этот период.