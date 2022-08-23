Аномальную жару в Москве объяснили изменением климата в мире

В будущем в регионе может стать еще теплее

Климатолог Андрей Киселев сообщил, что в ближайшие дни в Москве может быть поставлен температурный рекорд за последние 125 лет. Он рассказал, с чем может быть связано это явление.

Специалист отметил, что каждая волна жары – это штучное событие, которое связано с изменчивостью климатической системы в конкретный момент. 

"Но то, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет", – пояснил он в беседе с "Радио 1". 

По словам эксперта, в грядущие десятилетия тенденция к потеплению в целом сохранится, хотя это может быть неприменимо к конкретному году в этот период. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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