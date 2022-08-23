Женщине едва не повредило бедренную артерию

В Ступинскую больницу попала пациентка с забитыми в бедро гвоздями. Как она сама пояснила врачам, это случилось из-за неудачного использования пневмопистолета, передает пресс-служба регионального Минздрава.

После осмотра медики установили, что инородные предметы глубоко проникли в тело женщины, а один из них едва не задел бедренную артерию. Ей провели операцию, и в течение 20 минут извлекли все гвозди, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.