Жительница Подмосковья выстрелила себе в ногу пневмопистолетом

Женщине едва не повредило бедренную артерию

В Ступинскую больницу попала пациентка с забитыми в бедро гвоздями. Как она сама пояснила врачам, это случилось из-за неудачного использования пневмопистолета, передает пресс-служба регионального Минздрава. 

После осмотра медики установили, что инородные предметы глубоко проникли в тело женщины, а один из них едва не задел бедренную артерию. Ей провели операцию, и в течение 20 минут извлекли все гвозди, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы. 

Источник: Минздрав МО
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