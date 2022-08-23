Фото лица Дугиной в гробу вызвало оторопь у публики

Фото лица Дугиной в гробу вызвало оторопь у публики
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Внешний вид погибшей вызвал много вопросов

Журналистку Дарью Дугину сегодня, 23 августа, проводили в последний путь в Останкино. Девушка погибла во время взрыва своего автомобиля в Подмосковье. СМИ сообщали, что спасатели обнаружили в салоне полностью сгоревшее тело, однако, несмотря на все, ее решили похоронить в открытом гробу. 

В Telegram появились фото с места прощания, на которых можно даже разглядеть ее лицо. Девушка выглядела так, словно умерла не такой насильственной смертью, как в действительности. Из-за этого у публики возникло много вопросов, а некоторых даже ужаснуло это зрелище.

В соцсетях стали пытаться найти объяснение, что произошло с Дугиной после смерти, что в гробу она выглядела естественно. Кто-то заявил, что похоронные гримеры сейчас используют силиконовые накладки и мастерски ретушируют все ужасные предсмертные травмы тела. Другие полагают, что смерть журналистки была инсценирована. Третьи призвали не строить конспирологических теорий и не гумиться над смертью молодой девушки. 

Источник: SOTA ✓ Надежный источник
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