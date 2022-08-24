Пушистые могут быть очень коварны

Обычно четвероногие любимцы являются источником веселых историй и позитивных эмоций. Однако известно, что каждый из них обладает своим характером и может затаить большую обиду на владельца.



Стоит отметить, что чаще всего такие проблемы начинаются с котами. Каждый знает, что если поссориться с усатым, он может начать использовать обувь обидчика в качестве туалета и в целом предпринимает серьезные усилия для того, чтобы ухудшить жизнь расстроившего его человека.

Однако и милые собачки могут быть очень коварны. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с песелем, которого лишили вкусняшки. Хозяин собачки приготовил себе ароматный обед и собирался вкусить его в одиночестве. Однако четвероногий товарищ был убежден, что имеет право получить свою часть трапезы.

Когда песик понял, что хозяин не собирается делиться, он пошел на радикальные меры. Удивительно, но мохнатый товарищ додумался до того, чтобы легким движением лапы выбить стул из-под своего владельца.

Разумеется, несчастный человек свалился на пятую точку и опрокинул на себя тарелку с едой. Интернет-пользователи признались, что не ожидали такого коварства от пса и теперь будут с осторожностью относиться к своим домашним любимцам.