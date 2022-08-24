Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана

Политик позволял себе скандальные высказывания

Резонансное событие произошло в столице Урала, городе Екатеринбург. Там сотрудники правоохранительных органов сомкнули наручники на запястьях экс-градоначальника Евгения Ройзмана.

Видного государственного деятеля подозревают в намеренной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает интернет-издание URA.RU.

Как отмечает издание РИА ФАН, по этой статье Ройзман может угодить за решетку на десяток лет. Как известно, бывший глава Екатеринбурга неоднократно и открыто высказывался против решения Кремля встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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