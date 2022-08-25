Пушистый оказался отличным помощником на кухне

Домашние животные обычно радуют своих хозяев забавными выходками и необъяснимым поведением. Однако частенько они оказывают серьезную помощь и даже поддержку в трудную минуту. Нередко сердобольные собаки утешают хозяев при наступлении несчастья, а более деловитые псы и вовсе превращаются в помощников по хозяйству.



Большое внимание интернет-публики привлек очаровательный песик, который регулярно помогает своей хозяйке на кухне. Впрочем, стоит отметить, что песель делает это себе в удовольствие.

Так, когда хозяйка собаки чистит ароматные сочные яблочки, ее четвероногий любимец тут как тут. Собачка испытывает большую слабость к этому фрукту и с огромным удовольствием готова полакомиться очистками. При этом пес подхватывает шкурки прямо на лету во время процесса очистки яблочка.

Организация такого безотходного производства очень заинтересовало пользователей Сети. Многие признались, что с удовольствием обзавелись бы таким же очаровательным помощником по кухне.