Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
В ликвидации горения задействованы в том числе спасатели из Москвы

В тушении лесных пожаров на территории Рязанской области сосредоточена огромная группировка сил и средств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения региона, охваченного огнем.

Мэр российской столицы указал, что в ликвидации горения участвуют московские и рязанские спасатели, бригады МЧС, Министерства природных ресурсов. В скором времени на место прибудет авиатехника Росгвардии.

"Самая ключевая, пожалуй, техника – это тяжелые бульдозеры, которые делают опашку, так называемые минерализованные полосы, за счет чего и удается локализовать пожар. Сегодня здесь сосредоточено беспрецедентное количество такой техники – около 30 единиц. Это большие тяжелые бульдозеры, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы. Тем не менее даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере была пройдена огнем, и мы сейчас устраиваем вторую полосу, более мощную", – указал градоначальник.

Силы московских подразделений находятся на дежурстве в населенных пунктах Рязанской области, оказывая помощь в защите от огня – всего девять тысяч человек.

Обстановка в Рязанской области, отмечает Собянин, остается чрезвычайно сложной. При сильном ветре верховые пожары проходят через лесозащитные полосы, и площадь возгорания увеличивается. Глава Москвы выразил надежду, что, с учетом принятых мер, пожар удастся локализовать, а затем и потушить.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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