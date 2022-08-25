Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

В ликвидации горения задействованы в том числе спасатели из Москвы

В тушении лесных пожаров на территории Рязанской области сосредоточена огромная группировка сил и средств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения региона, охваченного огнем.

Мэр российской столицы указал, что в ликвидации горения участвуют московские и рязанские спасатели, бригады МЧС, Министерства природных ресурсов. В скором времени на место прибудет авиатехника Росгвардии.

"Самая ключевая, пожалуй, техника – это тяжелые бульдозеры, которые делают опашку, так называемые минерализованные полосы, за счет чего и удается локализовать пожар. Сегодня здесь сосредоточено беспрецедентное количество такой техники – около 30 единиц. Это большие тяжелые бульдозеры, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы. Тем не менее даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере была пройдена огнем, и мы сейчас устраиваем вторую полосу, более мощную", – указал градоначальник.

Силы московских подразделений находятся на дежурстве в населенных пунктах Рязанской области, оказывая помощь в защите от огня – всего девять тысяч человек.

Обстановка в Рязанской области, отмечает Собянин, остается чрезвычайно сложной. При сильном ветре верховые пожары проходят через лесозащитные полосы, и площадь возгорания увеличивается. Глава Москвы выразил надежду, что, с учетом принятых мер, пожар удастся локализовать, а затем и потушить.