Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В тушении лесных пожаров на территории Рязанской области сосредоточена огромная группировка сил и средств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения региона, охваченного огнем.
Мэр российской столицы указал, что в ликвидации горения участвуют московские и рязанские спасатели, бригады МЧС, Министерства природных ресурсов. В скором времени на место прибудет авиатехника Росгвардии.
"Самая ключевая, пожалуй, техника – это тяжелые бульдозеры, которые делают опашку, так называемые минерализованные полосы, за счет чего и удается локализовать пожар. Сегодня здесь сосредоточено беспрецедентное количество такой техники – около 30 единиц. Это большие тяжелые бульдозеры, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы. Тем не менее даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере была пройдена огнем, и мы сейчас устраиваем вторую полосу, более мощную", – указал градоначальник.
Силы московских подразделений находятся на дежурстве в населенных пунктах Рязанской области, оказывая помощь в защите от огня – всего девять тысяч человек.
Обстановка в Рязанской области, отмечает Собянин, остается чрезвычайно сложной. При сильном ветре верховые пожары проходят через лесозащитные полосы, и площадь возгорания увеличивается. Глава Москвы выразил надежду, что, с учетом принятых мер, пожар удастся локализовать, а затем и потушить.
В Киеве объяснили, почему украинские войска до сих пор не начали возвращать территории
Берлин и Франция обеспокоены последствиями победы Киева