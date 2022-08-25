Где искать пропажу, никто не знает

Нетрезвые моряки из Польши утопили в Балтийском море портовый кран во время буксировки. В морском отделе погранслужбы в Гданьске заявили, что кран буксировали в город Щецин на реке Одер.

Экипаж буксировщика был проверен на трезвость. Выяснилось, что три человека из шести находились в состоянии алкогольного опьянения. Капитан судна не употряблял спиртное, передает телеканал МИР24.

Сейчас специалисты изучают маршрут судна, чтобы понять, где искать кран. Ситуация доведена до польской госкомиссии по расследованию морских инцидентов.