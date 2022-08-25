Пьяные польские моряки утопили кран во время буксировки

Где искать пропажу, никто не знает

Нетрезвые моряки из Польши утопили в Балтийском море портовый кран во время буксировки. В морском отделе погранслужбы в Гданьске заявили, что кран буксировали в город Щецин на реке Одер.

Экипаж буксировщика был проверен на трезвость. Выяснилось, что три человека из шести находились в состоянии алкогольного опьянения. Капитан судна не употряблял спиртное, передает телеканал МИР24.

Сейчас специалисты изучают маршрут судна, чтобы понять, где искать кран. Ситуация доведена до польской госкомиссии по расследованию морских инцидентов.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Великобритании озвучили будущее спецоперации в последующие полгода

Конфронтация может ослабиться в зимний период

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей