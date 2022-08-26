Испытания человечества далеки от завершения

Болгарская бабушка Ванга стала одной из самых известных ясновидящих. Многие ее пророчества оказались реальностью. Ванга давно отправилась в лучший из миров, однако люди продолжают с большим вниманием изучать оставленное ею наследие. Так, недавно всплыло пророчество ясновидящей на 2023 год.



Стоит отметить, что ничего хорошего человечество не ждет. Планета вступила в череду катаклизмов разного характера и продолжит сталкиваться с серьезными испытаниями. При этом хуже всего дела будут складываться у коллективного Запада. Ванга давно утверждала, что судьбе европейцев и американцев не позавидуешь.

Страшные несчастья обрушатся на головы жителей Соединенных Штатов Америки. Эта страна столкнется с небывалым буйством стихии. Америку будет заливать, затапливать, возможны землетрясение. В ближайшие годы все население США может покинуть насиженное место.

Европе тоже не поздоровится. По словам Ванги, этот регион накроет "черная тень". Европейцы окажутся несостоятельными в вопросе отстаивания национальных интересов и бразды правления перейдут в руки чужестранцев, уверяла пророк.