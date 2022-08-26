Обнаружено утерянное предсказание Ванги: в 2023 году мир ждут страшные потрясения

Обнаружено утерянное предсказание Ванги: в 2023 году мир ждут страшные потрясения
Кадр: www.youtube.com
Испытания человечества далеки от завершения

Болгарская бабушка Ванга стала одной из самых известных ясновидящих. Многие ее пророчества оказались реальностью. Ванга давно отправилась в лучший из миров, однако люди продолжают с большим вниманием изучать оставленное ею наследие. Так, недавно всплыло пророчество ясновидящей на 2023 год.

Стоит отметить, что ничего хорошего человечество не ждет. Планета вступила в череду катаклизмов разного характера и продолжит сталкиваться с серьезными испытаниями. При этом хуже всего дела будут складываться у коллективного Запада. Ванга давно утверждала, что судьбе европейцев и американцев не позавидуешь.

Страшные несчастья обрушатся на головы жителей Соединенных Штатов Америки. Эта страна столкнется с небывалым буйством стихии. Америку будет заливать, затапливать, возможны землетрясение. В ближайшие годы все население США может покинуть насиженное место.

Европе тоже не поздоровится. По словам Ванги, этот регион накроет "черная тень". Европейцы окажутся несостоятельными в вопросе отстаивания национальных интересов и бразды правления перейдут в руки чужестранцев, уверяла пророк.

новости партнеров

У Крымского моста появился самолет-разведчик НАТО

Судно кружило над Черным морем несколько часов

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей