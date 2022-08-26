В Москве назвали профессиональные сферы с самым высоким спросом на работников

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Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы с наиболее высоким спросом на сотрудников. Рынок труда в российской столице в основном состоит из персонала оптовой и розничной торговли, сервисной индустрии, а также сферы транспорта и логистики, отметил директор центра занятости населения "Моя работа" Андрей Тарасов.
Сейчас ситуация на городском рынке труда достаточно стобильна. Указанные сферы остаются в лидерах во многом из-за сезонного фактора. Летом столица заметно прибавила в своем туристическом потенциале за счет роста интереса к путешествиям внутри России. А транспорт с логистикой – одно из самых приоритетных направлений в городе.
Предложений по найму сотрудников в оптовой и розничной торговле теперь свыше 73 тысяч. Наиболее востребованны такие вакансии, как продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce. Чаще появляются запросы на специалистов по маркетплейсу.
Второе место за сервисной индустрией – практически 70 тысяч вакансий. Это повара, администраторы ресепшена, массажисты, баристы и другие.
Тройку замыкает транспорт и логистика с 45 тысячами вакансий. Работодателям требуются водители автомобилей, авто и трамваев, проводники вагонов пассажирских поездов, монтеры путей, автомеханики, слесари и курьеры.
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