В Москве назвали профессиональные сферы с самым высоким спросом на работников

В одной отрасли открыто свыше 73 тысяч вакансий

Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы с наиболее высоким спросом на сотрудников. Рынок труда в российской столице в основном состоит из персонала оптовой и розничной торговли, сервисной индустрии, а также сферы транспорта и логистики, отметил директор центра занятости населения "Моя работа" Андрей Тарасов.

Сейчас ситуация на городском рынке труда достаточно стобильна. Указанные сферы остаются в лидерах во многом из-за сезонного фактора. Летом столица заметно прибавила в своем туристическом потенциале за счет роста интереса к путешествиям внутри России. А транспорт с логистикой – одно из самых приоритетных направлений в городе.

Предложений по найму сотрудников в оптовой и розничной торговле теперь свыше 73 тысяч. Наиболее востребованны такие вакансии, как продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce. Чаще появляются запросы на специалистов по маркетплейсу.

Второе место за сервисной индустрией – практически 70 тысяч вакансий. Это повара, администраторы ресепшена, массажисты, баристы и другие.

Тройку замыкает транспорт и логистика с 45 тысячами вакансий. Работодателям требуются водители автомобилей, авто и трамваев, проводники вагонов пассажирских поездов, монтеры путей, автомеханики, слесари и курьеры.