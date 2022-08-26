В Москве назвали профессиональные сферы с самым высоким спросом на работников

В Москве назвали профессиональные сферы с самым высоким спросом на работников
Фото: АГН Москва
В одной отрасли открыто свыше 73 тысяч вакансий

Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы с наиболее высоким спросом на сотрудников. Рынок труда в российской столице в основном состоит из персонала оптовой и розничной торговли, сервисной индустрии, а также сферы транспорта и логистики, отметил директор центра занятости населения "Моя работа" Андрей Тарасов.

Сейчас ситуация на городском рынке труда достаточно стобильна. Указанные сферы остаются в лидерах во многом из-за сезонного фактора. Летом столица заметно прибавила в своем туристическом потенциале за счет роста интереса к путешествиям внутри России. А транспорт с логистикой – одно из самых приоритетных направлений в городе.

Предложений по найму сотрудников в оптовой и розничной торговле теперь свыше 73 тысяч. Наиболее востребованны такие вакансии, как продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce. Чаще появляются запросы на специалистов по маркетплейсу.

Второе место за сервисной индустрией – практически 70 тысяч вакансий. Это повара, администраторы ресепшена, массажисты, баристы и другие.

Тройку замыкает транспорт и логистика с 45 тысячами вакансий. Работодателям требуются водители автомобилей, авто и трамваев, проводники вагонов пассажирских поездов, монтеры путей, автомеханики, слесари и курьеры.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

У Крымского моста появился самолет-разведчик НАТО

Судно кружило над Черным морем несколько часов

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей