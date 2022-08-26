Оперативники ищут участников громкой разборки в Пушкино

Сотрудники изучают камеры и опрашивают свидетелей

Правоохранительные органы разыскиывают в Пушкино зачинщиков драки с применением оружия. Видео потасовки уже выложили в Сеть – на ролике дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять очевидцы.

В отделение поступило сообщение о драке в одном из дворов. К появлению полиции правонарушителей уже не было. Полиция разыскивает хулиганов, опрашивая свидетелей и изучая записи с камер видеонаблюдения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А "Радио 1" сообщает, что в подмосковном Чехове полиция поймала 43-летнюю "закладчицу" с двумя килограммами мефедрона.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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