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В Московской области из-за жары и засухи наблюдается повышенная активность змей, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
В ведомстве указали, что змеи обожают греться на солнце. В высокую температуру у них повышается метаболизм, из-за чего они выползают поохотиться. В таком состоянии змея может посчитать угрозой возникшего перед ней человека – жителей столичного региона могут укусить, предупреждает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В Московской области встречаются четыре вида змей – уж обыкновенный и медянка и два ядовитых – гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. У последней яд в пять раз сильнее действует, чем у гадюки обыкновенной.
Москвичам и жителям Подмсковья советуют надевать закрытую обувь за городом и смотреть себе под ноги. Заметили змею– отойдите подальше. Бить палкой никого не нужно.
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