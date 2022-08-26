Жителям региона рекомендуют надевать закрытую обувь

В Московской области из-за жары и засухи наблюдается повышенная активность змей, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

В ведомстве указали, что змеи обожают греться на солнце. В высокую температуру у них повышается метаболизм, из-за чего они выползают поохотиться. В таком состоянии змея может посчитать угрозой возникшего перед ней человека – жителей столичного региона могут укусить, предупреждает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В Московской области встречаются четыре вида змей – уж обыкновенный и медянка и два ядовитых – гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. У последней яд в пять раз сильнее действует, чем у гадюки обыкновенной.

Москвичам и жителям Подмсковья советуют надевать закрытую обувь за городом и смотреть себе под ноги. Заметили змею– отойдите подальше. Бить палкой никого не нужно.