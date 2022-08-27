Пушистый развеселил публику

Домашние животинки – неиссякаемый источник забавных историй и необычных семейных баек. Пушистые малыши постоянно устраивают своим хозяевам целые представления, которыми не грех поделиться со всем миром. Настоящей звездой интернет-пространства стал песик, который спутал своего хозяина с бронзовым изваянием.



Собачка оказалась настоящим любителем игры в мячик и готова приставать с этой просьбой к любому двуногому. Когда на пути песика был обнаружен "присевшей" на постамент бронзовый памятник, пушистый решил, что "железный человек" тоже должен с ним поиграть.

Стоит отметить, что пес оказался крайне настойчивым. Малыш принес свой игровой мячик и начал подсовывать его в руку памятнику, который представляет из себя мужчину, сидящего на постаменте. Четвероногий товарищ начал скакать вокруг своего нового друга, несколько раз падал ему мячик, потом положил его на колено изваяния и упорно старался добиться у памятника реакции.

К сожалению, несмотря на надежды пушистика, монумент так и не ожил. Зато интернет-пользователи от души смогли посмеяться над таким забавным песиком, который готов и мертвого разбудить ради игры в мячик.