Самый важный участок при выборе - желтоватое пятно на ягоде

Иногда выбор арбуза на прилавке превращается в "угодайку" – люди принюхиваются, прислушиваются и приглядываются, лишь выбрать самый сладкий плод. Однако существует пять простых приемов, которые помогут не ошибиться с покупкой.

1. Цвет шкуры должен быть зеленым с обязательным желтоватым пятном. Оно не должно быть оранжеватого или ярко-желтого оттенка – такие ягоды, как правило, перезревшие. Если оно слишком белое, то особого вкуса у арбуза не будет. Лучший оттенок – напоминающий собой сливочное масло.

2. Нельзя покупать арбуз, который лежит рядом с бананами. Такие плоды, вероятно, будут переспевшими.

3. Не нужно уделять внимание полосам на шкуре. В действительности расцветка будет зависеть от сорта, а не от спелости, поэтому полоски ни очем не говорят – их наличие или полное отсутствие не расскажет о том, спелый арбуз или нет.

4. Хвостики тоже не настолько надежные индикаторы, как о них принято говорить. Иногда плод может созреть вне зависимости от этой части – фермеры при сборе урожая ориентируются только на цвет и размер, а отросток о спелости ничего не сообщает.

Однако даже если после всего принесенный домой арбуз оказался не таким сладким, как хотелось – не стоит расстраиваться. Иногда природа бывает довольно непредсказуемой.