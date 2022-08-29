Новые производства в Москве позволят открыть около 1600 рабочих мест

Город отдаст под инвестиционный проект 11 гектаров

Москва выделит для инвесторов три земельных участка на строительство завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй и распределительного центра готовой мясной продукции. Общая площадь – 11 гектаров. Производства откроют порядка 1600 рабочих мест.

Компания-производитель мясной продукции построит распределительный центр с цехом порционной нарезки в ТиНАО у Троицкого. На него придется основная часть октрытых мест – около 1300 человек. Еще один завод по производству домашней мебели, ЗелАО, даст 159 рабочих мест.

Ну в Молжаниновском районе воздвигнут комплекс по производству специй – более ста рабочих мест.



Город активным образом поддерживает промышленные предприятия, предоставляя им земельные участки. В мэрии указали, что для трех предприятий на отданных террияториях возведут около 60 тыс. квадратов недвижимости. Льготы выделены в рамках поддержки антикризисных мер для бизнеса, принятой правительством столицы еще весной 2022 года.