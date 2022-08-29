Новые производства в Москве позволят открыть около 1600 рабочих мест

Новые производства в Москве позволят открыть около 1600 рабочих мест
Фото: АГН "Москва"
Город отдаст под инвестиционный проект 11 гектаров

Москва выделит для инвесторов три земельных участка на строительство завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй и распределительного центра готовой мясной продукции. Общая площадь – 11 гектаров. Производства откроют порядка 1600 рабочих мест.

Компания-производитель мясной продукции построит распределительный центр с цехом порционной нарезки в ТиНАО у Троицкого. На него придется основная часть октрытых мест – около 1300 человек. Еще один завод по производству домашней мебели, ЗелАО, даст 159 рабочих мест.

Ну в Молжаниновском районе воздвигнут комплекс по производству специй – более ста рабочих мест.

Город активным образом поддерживает промышленные предприятия, предоставляя им земельные участки. В мэрии указали, что для трех предприятий на отданных террияториях возведут около 60 тыс. квадратов недвижимости. Льготы выделены в рамках поддержки антикризисных мер для бизнеса, принятой правительством столицы еще весной 2022 года.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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