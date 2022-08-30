Число малых и средних предприятий выросло в Москве за год на 6%

Лидирует сфера торговли

В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве 416 с половиной тысячи компаний и свыше 356 тыс. предпринимателей. За год юрлиц стало больше на 2,1 процента, а ИП – на 11,1%.

Сейчас в столиец зарегистрировано 772,8 тыс. субъектов МСП, что превышает прошлогодний показетель на целых шесть процентов.

"Увеличилось и число занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 миллиона человек, включая индивидуальных предпринимателей – их на восемь процентов больше, чем годом ранее. При этом выросло количество сотрудников как у юридических лиц – на 7,8 процента, так и у индивидуальных предпринимателей – на 11,6 процента", – указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наиболее широко МСП расширяется в сфере торговли – на август текущего года задействовано свыше 223,8 тыс. субъектов, а это 30,1 % от общего числа. В сферах профессиональной, научной и технической деятельности – всего лишь 13,3 процента ( 102,6 тыс.). В сфере операций с недвижимостью – 72,5 тысячи, или 9,3 процента. Замыкает пятерку наиболее популярных отраслей строительство и с деятельностью в области информации и связи – в этих отраслях статистика такова, что МСП занимает практически 70%.

В мэрии отметили, что многие компании открываются с помощью различных мер поддержки, которые действуют в столице. С начала года при участии ГБУ “Малый бизнес Москвы” открылось более пяти тысяч новых предприятий – это интернет-магазины, бизнес по аренде недвижимости, службы такси, транспортные организации.