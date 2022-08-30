Какие города России балует хорошая погода на 1 сентября

Самые невезучие - Казань и Петербург

За последние десять лет больше всего везло с погодой на 1 сентября среди городов-миллионников Ростову-на-Дону с Воронежем. Об этом сообщает телеканал "МИР24".

В этих городах, отмечает источник, торжественные линейки проводились для школьников при ясной погоде целых шесть раз. Безоблачно и в Волгограде – пять раз. Правда, по теплу лидирует Ростов – 21 градус.

Реже солнце в День знаний балует Самару, Москву и Уфу. А самые невезучие – Казань, Петербург, Нижний Новгород и Красноярск.

В Московской области на 1 сентября погода будет дождливой. Воздух прогреется лишь до 11 градусов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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