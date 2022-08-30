Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый президент СССР скончался после затяжной болезни

Сегодня, 30 августа, информационное пространство разорвала новость о смерти первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом журналистам сообщили представители Центральной клинической больницы.

Известно, что именитый политик скончался вечером во вторник. Горбачев долго и тяжело болел. В этом году государственному деятелю исполнился 91 год.

Как стало известно журналистам Telegram-канала Mash, незадолго до смерти Горбачев прибыл в медицинское учреждение на гемодиализ. У бывшего генсека были серьезные проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ.

Покойный был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год, а в 1990–1991 годах занимал пост президента Союза Советских Социалистических Республик.

О месте и прощании с человеком, имя которого тесно связано с глобальными переменами в устройстве нашей страны, будет сообщено позже.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Секретный триумф Путина": чем Россия неприятно удивила итальянцев

Рим внимательно следит за успехами Москвы

В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев

ВС РФ продолжают зачистку территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей