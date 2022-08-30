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Сегодня, 30 августа, информационное пространство разорвала новость о смерти первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом журналистам сообщили представители Центральной клинической больницы.
Известно, что именитый политик скончался вечером во вторник. Горбачев долго и тяжело болел. В этом году государственному деятелю исполнился 91 год.
Как стало известно журналистам Telegram-канала Mash, незадолго до смерти Горбачев прибыл в медицинское учреждение на гемодиализ. У бывшего генсека были серьезные проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ.
Покойный был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год, а в 1990–1991 годах занимал пост президента Союза Советских Социалистических Республик.
О месте и прощании с человеком, имя которого тесно связано с глобальными переменами в устройстве нашей страны, будет сообщено позже.
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