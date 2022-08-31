Удивительно заботливый песик заставил народ обзавидоваться

Удивительно заботливый песик заставил народ обзавидоваться
Фото: www.unsplash.com
Малыш явно очень любит своего хозяина

Обычно четвероногие любимцы радуют своих хозяев забавными выходками и странным поведением. Однако частенько они демонстрируют поистине человеческие качества и готовы проявить заботу о любимых владельцах. Настоящей звездой интернет-пространства стал очаровательный шпиц, который с особой любовью относится к хозяину.

На камеру попали приготовления домочадцев ко сну. Судя по всему, владелец шпица сильно устал и очень быстро заснул. Человек даже забыл выключить свет. Однако на помощь любимому хозяину пришел песик. Малыш оценил ситуацию, понял, что наступило время сна. Горящий в этот момент свет явно нужно было выключить.

Такая проблема не вызвала вопросов у собачки. Пушистый комок выпрыгнул из своей лежанки, прошел по специально оборудованной лестнице к постели хозяина и легким движением заботливой лапки выключил ночник.

Разумеется, такое поведение собачки привело в восторг интернет-пользователей. Многие признались, что с большим удовольствием обзавелись бы таким же очаровательным и заботливым помощником.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Секретный триумф Путина": чем Россия неприятно удивила итальянцев

Рим внимательно следит за успехами Москвы

В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев

ВС РФ продолжают зачистку территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей