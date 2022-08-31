Малыш явно очень любит своего хозяина

Обычно четвероногие любимцы радуют своих хозяев забавными выходками и странным поведением. Однако частенько они демонстрируют поистине человеческие качества и готовы проявить заботу о любимых владельцах. Настоящей звездой интернет-пространства стал очаровательный шпиц, который с особой любовью относится к хозяину.



На камеру попали приготовления домочадцев ко сну. Судя по всему, владелец шпица сильно устал и очень быстро заснул. Человек даже забыл выключить свет. Однако на помощь любимому хозяину пришел песик. Малыш оценил ситуацию, понял, что наступило время сна. Горящий в этот момент свет явно нужно было выключить.

Такая проблема не вызвала вопросов у собачки. Пушистый комок выпрыгнул из своей лежанки, прошел по специально оборудованной лестнице к постели хозяина и легким движением заботливой лапки выключил ночник.

Разумеется, такое поведение собачки привело в восторг интернет-пользователей. Многие признались, что с большим удовольствием обзавелись бы таким же очаровательным и заботливым помощником.