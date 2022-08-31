Откуда взялось животное, остается загадкой

Любопытные новости пришли из Челябинской области. Там по улицам крупного города Магнитогорск свободно разгуливает весьма агрессивная обезьяна. Откуда сбежало дикое животное, пока непонятно. За короткий промежуток времени зверь успел покусать четверых людей.



О происшествии сообщила одна из жертв обезьянки. Женщина заметила животное на проезжей части и поспешила ему на помощь. Россиянка попыталась прогнать обезьяну на тротуар, однако поплатилась за свою доброту. Перепуганное животное укусило женщину за руку.

Также известно, что жертвами агрессивной зверушки стали двое детей и мужчина. Судя по всему, сбежавшая от хозяев обезьянка сама испытывает сильный стресс и поэтому кидается на людей, которые пытаются ей помочь или просто оказались рядом.

На поимку дикого зверя уже брошены сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка подчеркнули, что людям стоит держаться подальше от обезьяны и не пытаться самостоятельно ее поймать. Участие в жизни животного может привести к серьезным последствиям для здоровья.