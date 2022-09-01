Оказалось, маркетологи воздействуют не только на людей

Забавный видеоролик с хаски в главной роли облетел все интернет-пространство. На кадрах милый песик демонстрирует свою огромную любовь к мясным продуктам. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Однако собака истекает слюной не при виде настоящего сочного стейка, а наблюдая за рекламой по телевизору.

Многим такое поведение песика показалось весьма забавным. Считается, что крупные собаки обладают отличным обонянием и не могут соблазниться не настоящей едой. Как бы там ни было, этот хаски оказался исключением. Судя по всему, милый пес привык любить глазами.

Когда домашний любимец увидел сочные куски мяса, которые с большим рекламным искусством демонстрировали по телевизору, его сердце забилось быстрее. Пес подскочил к экрану и начал отчаянно его облизывать. Хаски очень рассчитывал, что сможет насладиться свежим мясом и долго не сдавался, пробуя телевизор на вкус.

Необычное поведение песика заставило пользователей интернет-пространства хохотать. Многие признались, что сами иногда становятся жертвами рекламщиков и покупают абсолютно не нужные в хозяйстве вещи только из-за красочной рекламы.