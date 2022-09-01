Программа "Миллион призов" помогает бизнесу привлекать новых клиентов

Программа "Миллион призов" помогает бизнесу привлекать новых клиентов
Фото: АГН "Москва"
Компании-партнеры надеются, что мэрия не станет останавливаться на одной акции

Число участников акции "Миллион призов" продолжает расти. Осенью в столице вновь проведут программу, которая приурочена к выборам мундепов. Участвовать в акции могут жители столицы, которые отдадут голос за своего кандидата по электронному голосованию.

Разыгрываются 600 тысяч подарков, включая баллы, которые можно потратить на покупки и развлекательные мероприятия. Выигрыш можно при желании отдать на благотворительные нужды. Баллы можно также потратить на теплые вещи, обувь и детские товары. 

Позитивный эффект от участия в акции для компаний-партнеров озвучил и представитель сети ZENDEN Владимир Наумов.

"Это и привлечение новых клиентов, и предоставление текущим покупателям возможность совершить дополнительную покупку, и увеличение известности. Для компании ZENDEN это возможность познакомить клиентов с собственной продукцией, а постоянным покупателям предоставить возможность приобрести большее количество пар в любимом магазине", – высказался спикер.

Представитель бренда выразил надежду, что московская мэрия будет чаще проводить подобные акции.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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