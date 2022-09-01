Разгадана загадка Восьмого благодетеля России из пророчества Ванги

Некий восьмой правитель принесет мир планете

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга оставила после себя огромное наследство с множеством предсказаний. Как известно, на поклон к старухе приходили даже самые выдающиеся ее современники. Дело в том, что многие пророчества болгарской бабушки сбывались.



Толкователи стараются разобраться в записях, которые остались после Ванги. Одним из интересных предсказаний, которое до сих пор не сбылось, были слова, произнесенные зимой 1988 года. Тогда Ванга заявила, что на Землю придет таинственный Восьмой правитель, который установит мир на планете. В частности, с его приходом связаны светлые времена для России.

При этом Ванга уделяла огромное внимание Советскому Союзу и его отношениям с другими лидирующими странами. Считается, что именно примирение России и США должно принести спокойствие миру.

Как известно, именно покойный ныне Михаил Горбачев был первым, кто сделал ставку на тесные отношения с Соединенными Штатами Америки. В этом вопросе его поддержал американский лидер Рональд Рейган. Если вести отсчет от него, то нынешний главнокомандующий США Джон Байден является седьмым. Таким образом, именно его преемник станет тем самым Восьмым, кто наладит отношения между Россией и США и станет настоящим благодетелем мира.