Пес-серфер вскочил на доску и покорил огромные волны - видео

Пес-серфер вскочил на доску и покорил огромные волны - видео
Фото: www.unsplash.com
Мохнатому позавидовали даже спортсмены

Домашние животные нередко разделяют многие увлечения своих хозяев. Так, заядлый серфер решил приучить к популярному виду отдыха и своего верного товарища. Удивительно, но мохнатый отлично справился с поставленной перед ним задачей. Пес с легкостью встал на доску и покорил внушительного размера волны.

Разумеется, хозяин очень горд своим домашним любимцем. Мужчина решил показать всему интернет-пространству, на что готов его четвероногий друг. Эпичные кадры собрали огромное количество просмотров и позитивных реакций в Сети.

На видеоролике видно, как мужчина ставит своего пса на доску. По всей видимости, собака уже давно тренируется и отлично умеет ладить с серфом. По крайней мере, никакого недовольства или испуга в глазах пушистого не наблюдается.

Далее идут захватывающие дух кадры: собачка уверенно держится на доске и покоряет одну волну за другой. Кажется, что такое времяпрепровождение весьма по вкусу пушистому. Он радостно смотрит по сторонам и явно получает удовольствие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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