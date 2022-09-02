Мохнатому позавидовали даже спортсмены

Домашние животные нередко разделяют многие увлечения своих хозяев. Так, заядлый серфер решил приучить к популярному виду отдыха и своего верного товарища. Удивительно, но мохнатый отлично справился с поставленной перед ним задачей. Пес с легкостью встал на доску и покорил внушительного размера волны.



Разумеется, хозяин очень горд своим домашним любимцем. Мужчина решил показать всему интернет-пространству, на что готов его четвероногий друг. Эпичные кадры собрали огромное количество просмотров и позитивных реакций в Сети.

На видеоролике видно, как мужчина ставит своего пса на доску. По всей видимости, собака уже давно тренируется и отлично умеет ладить с серфом. По крайней мере, никакого недовольства или испуга в глазах пушистого не наблюдается.

Далее идут захватывающие дух кадры: собачка уверенно держится на доске и покоряет одну волну за другой. Кажется, что такое времяпрепровождение весьма по вкусу пушистому. Он радостно смотрит по сторонам и явно получает удовольствие.