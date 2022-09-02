Для столичных первоклашек в этом году выпустили свыше полумиллиона карт "Москвенок"

Для столичных первоклашек в этом году выпустили свыше полумиллиона карт "Москвенок"
Фото: АГН "Москва"
Производит электронные носители городская компания

В Москве налажено производство карт "Москвенок" с отечественным чипом еще с 2019 года. К новому учебному 2022 году компания изготовила свыше 500 тыс. карт для первоклашек, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Карта позволяет родителям оформлять заказы на горячее питание для ребенка на портале mos.ru и в приложении "Госуслуг Москвы", а также проверять, посещал ли ребенок школу, контролировать получение горячего питания и покупок в буфете. Можно удаленно пополнять лицевой счет.

Карту можно использовать детям для пропуска в образовательные организации и музеи. Идентификаторы для прохода в школу могут быть оформлены в виде браслетов, брелоков и наклеек.

"В Москве отрасль микроэлектроники представлена 48 предприятиями, где работает более 10 тысяч человек. Город стремится к технологическому суверенитету и постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Так, один из столичных производителей к новому учебному году в два раза нарастил свои мощности по выпуску школьных карт с отечественным чипом и изготовил более полумиллиона экземпляров", – указал чиновник.

Увеличение объемов производства "Москвенков" не только позволит добиться независимости в зарубежных поставках, но и даст возможность расширить цифровые возможности для юных жителей столицы. Сервис постоянно совершенствуют для удобства пользователей и предоставления качественных услуг.

Группа компаний ISBC занималась производством "Москвенков" на базе зарубежных чипов, однако с 2019 года их производят с российскими "Микронами". Успешный проект позволил увеличить долю в производстве отечественной продукции. 100% изделий, изготовляемых предприятием, перевели на российский чип MIK1K.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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