Медики Химкинской бальницы спасли женщину с паразитарной кистой

Пациентку уже выписали

Медики из Химкинской больницы спасли пациентку, у которой лопнула киста с паразитами. 37-летняя пациентка поступила с симптомами перитонита. Оказалось, что причина кроется в паразитарной эхинококковой кисте, которая прорвалась в брюшную полость.

Фактически организм женщины облюбовал себе ленточный червь-паразит – эхинококк. Он, как правило, поражает домашних животных, человека же использует как промежуточного хозяина, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Женщину экстренно прооперировали, кисту удалили. 

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Немцев ужаснуло предложение властей уничтожить "Северный поток-2"

Народ возмутила политическая линия демократов

Немцев ужаснуло предложение властей уничтожить "Северный поток-2"

Народ возмутила политическая линия демократов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей