Пациентку уже выписали

Медики из Химкинской больницы спасли пациентку, у которой лопнула киста с паразитами. 37-летняя пациентка поступила с симптомами перитонита. Оказалось, что причина кроется в паразитарной эхинококковой кисте, которая прорвалась в брюшную полость.

Фактически организм женщины облюбовал себе ленточный червь-паразит – эхинококк. Он, как правило, поражает домашних животных, человека же использует как промежуточного хозяина, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Женщину экстренно прооперировали, кисту удалили.