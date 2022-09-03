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Сегодня, 3 сентября, в российской столице проходит траурная церемония прощания с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Известный государственный деятель скончался в возрасте 91 года.
Проститься с бывшим генсеком пришли толпы людей. Горбачев является одной из знаковых фигур новейшей истории. Прощание с Михаилом Сергеевичем организовали в Колонном зале Дома союзов.
Люди выстроились в очередь, чтобы проводить в последний путь знаменитого государственного деятеля.
Одним из первых с Горбачевым простился бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Также церемонию прощания посетила Алла Пугачева. На церемонию приехали дочка политика Ирина с его внучками.
Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни. В последнее время политик находился в больнице под присмотром медиков, у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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