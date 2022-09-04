Очумевший от ценников в магазине пес сразил россиян

Очумевший от ценников в магазине пес сразил россиян
Фото: www.unsplash.com
Пушистый очень красноречиво выпучил глаза

Цены в магазинах редко радуют покупателей снижением, обычно они на регулярной основе стремительно растут. Удивительно, но даже животные весьма эмоционально реагируют на данное обстоятельство. Собачку с очумевшими от похода в магазин глазами засняли на видео.

Хозяйка взяла песика с собой в поездку за продуктами. Судя по всему, этот выход надолго останется в памяти пушистого. Реакция малыша на положение дел на прилавках поразила окружающих. Люди так впечатлились выражением морды песика, что решили заснять его на видео.

Действительно, на морде собачки весьма красноречиво отразились его эмоции. Когда собакен взглянул на цены, его глаза округлились в изумлении. Удивительное выражение морды песика наглядно говорит о том, что цены в магазинах явно превысили границы дозволенного.

Впрочем, возможно, песик всегда ходит с такими округлившимися глазами. Как бы там ни было, выражение его морды очень подходило к обстановке. Действительно, в последнее время походы по магазинам могут вызвать серьезное негативное впечатление. Цены растут как на дрожжах, что печалит не только людей, но и, судя по разошедшемуся по интернет-пространству видеоролику, их любимцев тоже.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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