Пес диско-денсер преподал людям урок диких плясок

Пес диско-денсер преподал людям урок диких плясок
Фото: www.unsplash.com
Двуногим есть, чему получиться у пушистого

Большинство российских семей предпочитают жить в компании братьев наших меньших. Очаровательные животные способны внести в жизнь человека большие перемены и каждый день радуют своих хозяев необычными выходками. Настоящей звездой интернет-пространства стал пушистый белый песик, который показал владельцам, как нужно отрываться на дискотеке.

Действительно, четвероногие друзья поражают своей искренностью и непосредственностью. Собачки и коты частенько устраивают представления, которые достойны телекамеры и активного распространения по Сети.

Ролик с отчаянным танцором получил огромную популярность среди пользователей интернета. Многие позавидовали танцевальным способностям пса.

На кадрах пушистый изображает завораживающий танец, который вполне бы подошел для шумной вечеринки. Собакен встал на задние лапы и начал необычным образом прогибаться в спине, помогая себе передними лапками. Такой странный танец сделал пса звездой Сети.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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