Всплыло ужасающее предсказание Ванги на осень 2022 года

Всплыло ужасающее предсказание Ванги на осень 2022 года
Кадр: www.youtube.com
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Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предсказала немало катаклизмов и событий, которые уже произошли с нашей страной и всей планетой. После смерти провидица оставила богатое наследие с огромным количеством пророчеств на будущее. Толкователи до сих пор разбираются с предсказаниями Ванги. Недавно выяснилось, что на осень текущего года болгарская старушка составила леденящий душу прогноз.

Ванга считала, что именно в этот период человечество столкнется с новым страшным заболеванием. Неведомый вирус будет косить людей тысячами.

Толкователи утверждают, что заболевание должно прийти из Сибири. Смертельный недуг станет настоящим бичом человечества и резко изменит ситуацию на международной арене.

Сообщается, что вирус долго был скован вечной мерзлотой. Резкое потепление климата сыграет на руку болячке, которая наконец-то сможет вырваться на волю. Тогда уж вирус ни перед чем не остановится и будет жестоко уничтожать людей.

Также Ванга считала, что в целом текущий год станет периодом перемен, планете придется пройти через сложные времена, однако в конце восторжествует добро.

Источник: Рrivet-rostov.ru ✓ Надежный источник
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