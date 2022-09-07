Орущий по-человечески пес шокировал публику – видео

Орущий по-человечески пес шокировал публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Иступленные крики пушистого заставили народ хохотать

Четвероногие товарищи – настоящий кладезь забавных историй. Кошки и собаки частенько становятся главными героями семейных легенд. Удивительная способность крупного пса орать по-человечески заставила интернет-пользователей покатиться со смеху.

Действительно, голосовые возможности крупной собаки удивляют. Странное поведение четвероногого товарища записали на видеокамеру. На кадры попал момент, когда собака прогуливается вдоль высокого ограждения из сетки.

Судя по всему, что-то в сложившейся ситуации собаку не устроило. Видно, что пес активно изучает территорию рядом с забором и что-то вынюхивает в траве. В какой-то момент собака резко подняла морду и начала истошно орать. Причем пес не гавкал, а именно громко кричал.

Люди, которые снимали стенания животного на видео, не смогли сдержать смех и в голос расхохотались. Действительно, орущий по-человечески огромный пес вызывает весьма яркие эмоции. Что испугало животное, остается загадкой, однако он с диким криком осмотрелся, а потом и вовсе быстро убежал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

США ждет разрушительная гражданская война – Симоньян

Американская империя разваливается на глазах

Тайное "военное соглашение" России и Северной Кореи перепугало разведку США

Западная пресса вновь трубит о "кознях" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей