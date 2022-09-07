Как правильно сушить грибы: несколько секретных приемов

Как правильно сушить грибы: несколько секретных приемов
Фото: unsplash.com
Шеф-повар озвучил несколько хитростей

Неправильная сушка грибов может сказаться не только на их вкусе и запахе, но и на сроках хранения. Если допустить ошибки, то собранный урожай не получится сохранить до зимы – и удовольствия от него в пище не будет никакого. Шеф-повар Алексей Ляхов в беседе "Лентой.ру" рассказал, как правильно нужно сушить грибы. 

По его словам, в первую очередь нужно подобрать подходящее место. Крайне важно, чтобы туда не могли добраться насекомые, поскольку они могут изрядно подпортить продукт. Можно продеть грибы ниточкой и подвесить их в хорошо проветриваемом помещении. Также работает способ сушки на сито или сетке – он займет несколько дней, но нужно выложить все в один слой. 

При сушке в дегидраторе необходимо соблюдать правильный температурный режим. Сначала грибы подвяливают при 40-45 градусах, а после досушивают при 50-60 градусах. Крайне важно не ставить температуру выше, поскольку тогда плоды потеряют вкус, цвет и арома. 

Необходимо обращать внимание на наличие влаги внутри гриба – ее не должно быть вообще. В противном случае со временем он может заплесневеть или отсыреть. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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