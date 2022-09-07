Ко Дню города Москвы подготовили свыше 420 мероприятий

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В честь 975-летия Москвы власти города подготовили культурную программу, посвященную истории столицы, а также людей, которые здесь жили, творили и работали. Заммэра Москвы Наталья Сергунина указала, что мероприятия пройдут в период с 9 по 12 сентября.
Речь идет об экскурсиях, лекциях, концертах и познавательных викторинах – свыше 420 мероприятий. Жителям столицы с детьми покажут мастер-классы, проведут конкурсы, любителей кино порадуют показами отечественного кино, которые сняли в Москве.
В библиотеке № 98 проведут выставку иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященных городу, а также познавательную литературно-историческую викторину о московских улицах и переулках.
В библиотеке-читальне имени Александра Пушкина 10 сентября можно послушать о Немецкой слободе времен юношества Петра I. А в Центральной городской молодежной библиотеке имени Михаила Светлова устроют экскурсию по следам героев "Мастера и Маргариты".
В мероприятия также включили пешеходные экскурсии, концерты классической музыки, выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов и кинопоказы.
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