Ко Дню города Москвы подготовили свыше 420 мероприятий

Жителей столицы ждут экскурсии, лекции, концерты и кинопоказы

В честь 975-летия Москвы власти города подготовили культурную программу, посвященную истории столицы, а также людей, которые здесь жили, творили и работали. Заммэра Москвы Наталья Сергунина указала, что мероприятия пройдут в период с 9 по 12 сентября.

Речь идет об экскурсиях, лекциях, концертах и познавательных викторинах – свыше 420 мероприятий. Жителям столицы с детьми покажут мастер-классы, проведут конкурсы, любителей кино порадуют показами отечественного кино, которые сняли в Москве.

В библиотеке № 98 проведут выставку иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященных городу, а также познавательную литературно-историческую викторину о московских улицах и переулках.

В библиотеке-читальне имени Александра Пушкина 10 сентября можно послушать о Немецкой слободе времен юношества Петра I. А в Центральной городской молодежной библиотеке имени Михаила Светлова устроют экскурсию по следам героев "Мастера и Маргариты".

В мероприятия также включили пешеходные экскурсии, концерты классической музыки, выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов и кинопоказы.