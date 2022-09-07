Благоустройство свыше 2,5 тысячи дворов в Москве подошло к финальной стадии

Благоустройство свыше 2,5 тысячи дворов в Москве подошло к финальной стадии
Фото: АГН "Москва"
Все проекты разработали с учетом пожеланий жителей столицы

В Москве завершаются работы по благоустройству дворовых территорий. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков указал, что в 2022 году в программу включили по предложению населения свыше 2,5 тысячи дворов. Все работы уже на завершающей стадии – ремонт будет закончен в сентябре.

Проекты разработаны с учетом пожеланий москвичей – добавили "зелени", установили дополнительное освещение, оборудовали детские и спортивные площадки, обновили скамейки.

Во дворах заменили асфальт, обустроили парковки, установили фонари с торшерами с энергосберегающими лампами. Появились уличные качели с беседками, обустроены газоны с клумбами.

Всего в Москве свыше 24 000 дворов. Проект также подразумевал оборудование придомовых территорий инфраструктурой для отдыха и спорта, качественным освещением и благоустройством. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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