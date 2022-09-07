Медики из Видного спасли жизнь захлебнувшемуся водой ребенку

Пациент уже выписан на амбулаторное лечение

Медики Видновской больницы спасли ребенка после утопления, сообщает подмосковный Минздрав. Мальчика в оглушенном состоянии с признаками острой дыхательной недостаточности привезли на скорой.

Оказалось, что ребенок с родными отдыхал на природе. Когда взрослые отвлеклись, он подошел к водоему и упал в воду. На пути к больнице мальчику проводили сердечно-легочную реанимацию. В больнице приступили к интенсивной терапии. В реанимации его подключили к ИВЛ, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Спустя пять часов ребенка удалось стабилизировать. Он уже выписан на амбулаторное лечение.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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