В Подмосковье медики удалили пациентке образовавшийся в мозге гигантский тромб

Женщина пришла в себя уже на операционном столе

В Домодедовскую больницу поступила 34-летняя пациентка с жалобами на внезапную потерю сознания и нарушение двигательных функций. В ходе обследования обнаружили тромб в мозговой артерии – его длина составила пять сантиметров.

Медики выполнили тромбаспирацию – малотравматичную рентгенхирургическую операцию. С помощью прокола в бедре с помощью катетера и специального шприца тромб удалили. На вторые сутки у женщины начали восстанавливаться двигательные функции, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пациентку выписали из стационара.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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