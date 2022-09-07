Женщина пришла в себя уже на операционном столе

В Домодедовскую больницу поступила 34-летняя пациентка с жалобами на внезапную потерю сознания и нарушение двигательных функций. В ходе обследования обнаружили тромб в мозговой артерии – его длина составила пять сантиметров.

Медики выполнили тромбаспирацию – малотравматичную рентгенхирургическую операцию. С помощью прокола в бедре с помощью катетера и специального шприца тромб удалили. На вторые сутки у женщины начали восстанавливаться двигательные функции, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пациентку выписали из стационара.



