Чихуахуа-художник умилил публику необычными "картинами"

Чихуахуа-художник умилил публику необычными "картинами"
Фото: www.unsplash.com
Пушистик оказался творческой личностью

В интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов, посвященных домашним животным. Как известно, братья наши меньшие постоянно выдумывают что-нибудь эдакое и радуют своих хозяев. При этом зачастую собаки и коты удивляют окружающих не только странными выходками, но и готовы продемонстрировать необычные таланты.

Настоящий фурор в Сети произвел маленький чихуахуа, который оказался талантливым художником. Малыш любит "рисовать" картины, чем вызывает гордость у хозяев и белую зависть у интернет-пользователей.

К сожалению, маленькие лапки не позволяют псу взять кисть, поэтому малыш обходится имеющимися инструментами. Так, чихуахуа составляет забавные смайлики из специальных мягких элементов.

Малыш берет в зубки то мягкие глазки, то нос, то рот и размещает их на желтых мордочках. На выходе у собачки получаются забавные "картины", которые умилили многих пользователей Сети. Люди признались, что восхищены талантом песика и сами с радостью обзавелись бы таким художником.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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