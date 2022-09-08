В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов онлайн-голосования 9-11 сентября

В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов онлайн-голосования 9-11 сентября
Фото: АГН "Москва"
Голосующие могут не беспокоиться за конфиденциальность данных

Процедуру разделения ключа расшифрования дистанционного голосования провели сегодня в Московской городской избирательной комиссии. Она необходима для защиты голосов избирателей от любого вмешательства, а также для сохранения  результатов в тайне до окончания предстоящих выборов. Шифр обнародуют лишь после завершения – для этого необходимо расшифровать ключ.

Ключи шифрования необходимы для сохранения конфиденциальности избирателя и сделанного им выбора. Ключи меняют информацию таким образом, что понять ее без расшифровки не представляется возможным. При подведении итогов голоса расшифровывают, используя специальный программный код – это и есть ключ.

В ходе процедуры создали пару ключей – шифрования и расшифрования. Первый ключ в начале голосования 9 сентября в 8:00 будет опубликован в сети блокчейн, который отобразится на форме электронного бюллетеня. Он разделен на пять фрагментов. Флеш-карты с частями ключа поместили в специальные номерные сейф-пакеты, защищенные от вскрытия. 

Глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко указал, что речь идет об уникальной паре: для одного ключа шифрования потребуется второй. 

"Шифрование гарантирует, что в процессе электронного голосования никто не сможет каким-то образом посмотреть, как проголосовал конкретный избиратель. При этом общая обезличенная статистика будет общедоступна. После соединения частей ключа на том же самом компьютере, где он был разделен, можно будет расшифровать информацию в блокчейне и узнать, как проголосовали москвичи, но при этом анонимность избирателей все равно будет сохранена", – указал Костырко.

Компьютер, на котором провели разделение ключа, запечатали в пакет и передали на хранение в Мосгоризбирком. Вновь части ключей соединят 11 сентября после восьми часов вечера по МСК для запуска процесса подсчета голосов.

Источник: Сайт Общественной палаты города Москвы ✓ Надежный источник
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