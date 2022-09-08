Королева умерла, да здравствует король

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни сегодня, 8 сентября.

Состояние Елизаветы стало ухудшаться после смерти ее супруга принца Филиппа в прошлом году – монаршая особа испытывала трудности с передвижением, она перемещалась по дворцу исключительно на специальном гольфкарте. Позже после летнего отдыха она осталась в своей резиденции в Шотландии, поскольку перевозка до Лондона была бы затруднительной.

Из-за проблем со здоровьем королева впервые принимала нового премьер министра страны не в Лондоне, а Балморале. Встреча с Лиз Трасс состоялась 6 сентября – это был последний раз, когда Елизавета II показалась на публике.

Днем 8 сентября врачи сообщили, что состояние королевы вызывает у них серьезные опасения. Они порекомендовали ей находиться под постоянным наблюдением медиков. На этом фоне ее сын принц Чарльз и внук принц Уильям выехали в Шотландию, а ведущий телеканал страны – BBC – изменил сетку вещания.

Королева Великобритании умерла в Букингемском дворце. Согласно законам наследования престола, королевский титул должен перейти ее сыну Чарльзу, однако ходили слухи, что Елизавета выбрала преемником старшего внука Уильяма.

Позднее стало известно, что королем Великобритании по закону должен стать 74-летний принц Чарльз. Он останется вместе с королевой-консорт останется в Балморале на ночь и вернется в Лондон на следующий день. Новый британский монарх взял имя Карл III.