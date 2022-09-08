В Люберцах новый ремонт жилого дома смыло с первым дождем

Коммунальщики обещают все переделать

Свежеокрашенные подъезды жилых домов в Люберцах смыло с первым дождем – краска потекла по столбикам и поручням, собравшись в лужицу под ногами у местных жителей. Ремонт, что называется, на славу.

Одна из местных женщин жалуется, что то ли краска была водоэмульсионная, то ли рабочие красили в дождь – непонятно, но результат абсолютно нулевой.

Жильцы выражают претензии управляющей компании – то трава вырастет по колено, то подвал подтапливает из-за сломанного водостока, а теперь еще и подъезд, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Администрация городского округа Люберцы уже обратила внимание на этот курьез, коммунальщики пообещали переделать работу.