В Люберцах новый ремонт жилого дома смыло с первым дождем

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Свежеокрашенные подъезды жилых домов в Люберцах смыло с первым дождем – краска потекла по столбикам и поручням, собравшись в лужицу под ногами у местных жителей. Ремонт, что называется, на славу.
Одна из местных женщин жалуется, что то ли краска была водоэмульсионная, то ли рабочие красили в дождь – непонятно, но результат абсолютно нулевой.
Жильцы выражают претензии управляющей компании – то трава вырастет по колено, то подвал подтапливает из-за сломанного водостока, а теперь еще и подъезд, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Администрация городского округа Люберцы уже обратила внимание на этот курьез, коммунальщики пообещали переделать работу.
Инициатива бессмысленна, преступна и совершенно беспощадна
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