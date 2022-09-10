Дрессировщица похвасталась профессиональной подтанцовкой из двух овчарок

Дрессировщица похвасталась профессиональной подтанцовкой из двух овчарок
Фото: www.unsplash.com
Собаки пляшут получше многих людей

Как известно, домашние животные переносят в дома людей новые эмоции, радость и незабываемые впечатления. Частенько люди готовы тратить немало времени на то, чтобы обучить своих любимцев хитрым трюкам. Огромную популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с двумя овчарками, которых научили синхронно танцевать под популярную песню.

Судя по всему, их хозяйка была не прочь провести в обучении любимых собак немало часов. В итоге результат получился ошеломительным: овчарки синхронно танцуют вместе с любимой владелицей под заводную мелодию.

Песики одновременно выставляют вперед лапки, кружатся на месте, идут со своей хозяйкой назад, а потом вперед. В итоге у танцевальной группы получился полноценный номер, с которым вполне можно выступать даже перед самыми привередливыми зрителями.

По крайней мере, пользователей Сети трюк привел в восторг. Люди отметили, что собаки танцуют получше некоторых их знакомых. Действительно, четвероногим любимцам удалось виртуозно овладеть сложными танцевальными элементами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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