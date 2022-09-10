Что Елизавета II говорила и думала о России

Что Елизавета II говорила и думала о России
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
В стране она была с официальным визитом лишь однажды

Британская королева Елизавета II в течение 70 лет своего правления застала объемный период, охватывающий различные степени отношений между Россией и Западом. В годы существования СССР она принципиально отказывалась ехать в Москву – так она демонстрировала несогласие со смертью императора Николая II. При этом она гордилась тем, что в ее сыне течет русская кровь – бабушка его супруга была внучкой императора Николая I. 

В большинстве своих публичных речей она с приязнью говорила о России. Успела встретиться со множеством известных российских личностей, большинство из которых были политиками – это Никита Хрущев, Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Владимир Путин. Некоторые высказывания королевы в российскую сторону припоминают ей до сих пор.

В 2015 году во традиционного обращения к парламенту королева высказалась о России. Монарх заявила, что Лондон продолжит оказывать давление на Москву, чтобы обеспечить соблюдение территориальной целостности Украины. Тогда речь подверглась серьезной критике, однако по сути такое обращение Елизаветы было лишь формальностью – все пишут в кабинете министров, и она не имеет права вносить правки. 

В сети вспоминают и телеграмму, которую королева отправила Владимиру Путину в 2020 году по случаю Дня России. Конспирологи посчитали, что в ней было зашифровано тайное послание.

Первые буквы в ее письме складывались в фразу "большая тройка" – политический термин, используемый для описания значимых личностей, стран или участников какого-то процесса. Также некоторые расшифровали фразы "иди воюй" и "наступает самый горячий день". Так называемые дешифровщики утверждали, что королева предупреждала президента, что грядет глобальная смена миропорядка, готовила его к военному конфликту и пердупреждала, что время вышло. 

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