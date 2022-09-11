Бойтесь своих заготовок

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельной опасности популярных домашних заготовок. Специалисты рассказали, что в них – причина ботулизма, возбудители которого живут лишь при отсутствии кислорода. Именно поэтому любители засолок и копчений болеют после поедания своих любимых закусок.

Ботулизм поражает центральную нервную систему, а при несвоевременном обращении за помощью все завершается летальным исходом.

В службе порекомендовали не закупаться продуктами домашнего консервирования и копчения неизвестного производства и готовить дома в герметично закрытых банках из грибов, моркови, рыбы и свеклы – частицы этих продуктов трудно отмыть.

Нарушать технологию тоже не стоит – к примеру, добавлять меньшую порцию соли или употреблять заготовки из вздувшихся банок.

Ранее мы делились рецептом вкусной заготовки из помидоров на зиму.