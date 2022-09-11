Россиян предупредили о смертельной опасности домашних консервов

Россиян предупредили о смертельной опасности домашних консервов
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
Бойтесь своих заготовок

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельной опасности популярных домашних заготовок. Специалисты рассказали, что в них – причина ботулизма, возбудители которого живут лишь при отсутствии кислорода. Именно поэтому любители засолок и копчений болеют после поедания своих любимых закусок.

Ботулизм поражает центральную нервную систему, а при несвоевременном обращении за помощью все завершается летальным исходом.

В службе порекомендовали не закупаться продуктами домашнего консервирования и копчения неизвестного производства и готовить дома в герметично закрытых банках из грибов, моркови, рыбы и свеклы – частицы этих продуктов трудно отмыть.

Нарушать технологию тоже не стоит – к примеру, добавлять меньшую порцию соли или употреблять заготовки из вздувшихся банок.

Ранее мы делились рецептом вкусной заготовки из помидоров на зиму.

Источник: Роспотребнадзор ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО пригрозили России своими войсками

Альянс собирается перебросить солдат на восток

Британии предсказали проблемы после прихода Чарльза на престол

Монарх обладает иным складом характера, чем его мать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей