В Москве начат прием заявок на соискание городской премии в области охраны окружающей среды

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Начался прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект по благоустройству природных и озелененных территорий. Соответствующее заявление сделал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Премия вручается в Москве свыше десяти лет. Ее цель – выявление интересных и перспективных проектов в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержка их реализации.
Число соискателей растет: в 2021 году было зарегистрировано рекордное количество проектов – свыше 140.
К участию приглашают представителей столичного бизнеса, крупных корпораций, промышленных предприятий, экологических и проектных организаций с образовательными учреждениями, некоммерческих организаций и СМИ.
Прием заявок на соискание премии правительства столицы в области охраны окружающей среды продлится до 7 ноября 2022 года.
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