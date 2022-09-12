В Москве начат прием заявок на соискание городской премии в области охраны окружающей среды

К участию приглашают проектные организации, крупные корпорации и СМИ

Начался прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект по благоустройству природных и озелененных территорий. Соответствующее заявление сделал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Премия вручается в Москве свыше десяти лет. Ее цель – выявление интересных и перспективных проектов в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержка их реализации.

Число соискателей растет: в 2021 году было зарегистрировано рекордное количество проектов – свыше 140.

К участию приглашают представителей столичного бизнеса, крупных корпораций, промышленных предприятий, экологических и проектных организаций с образовательными учреждениями, некоммерческих организаций и СМИ.

Прием заявок на соискание премии правительства столицы в области охраны окружающей среды продлится до 7 ноября 2022 года.