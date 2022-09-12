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За двухлетний период свыше 100 тысяч человек воспользовались процедурой банкротства. Заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что схема действует 1 сентября 2020 года.
С указанной даты по 30 августа 2022 года в МФЦ зафиксировано 22,5 тысячи заявок на внесудебное банкроство (половина получила отказ), передает телеканал МИР24.
В совокупности в сентябре 2022 году гражданам будет списано в рамках процедуры 3,7 млрд рублей.
А депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить выдачу кредитов россиянам без личного присутствия самого лица в финансовой организации – по мнению парламентария, процедуру необходимо усложнить, чтобы обезопасить население от мошенников, передает "Радио 1".
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