Россиянам обещают списать долги на 3,7 млрд рублей

Все в рамках закона

За двухлетний период свыше 100 тысяч человек воспользовались процедурой банкротства. Заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что схема действует 1 сентября 2020 года.

С указанной даты по 30 августа 2022 года в МФЦ зафиксировано 22,5 тысячи заявок на внесудебное банкроство (половина получила отказ), передает телеканал МИР24.

В совокупности в сентябре 2022 году гражданам будет списано в рамках процедуры 3,7 млрд рублей. 

А депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить выдачу кредитов россиянам без личного присутствия самого лица в финансовой организации – по мнению парламентария, процедуру необходимо усложнить, чтобы обезопасить население от мошенников, передает "Радио 1".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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