Топ-менеджера российского авиазавода арестовали за шпионаж в пользу Украины

Топ-менеджера российского авиазавода арестовали за шпионаж в пользу Украины
Russian FSB press service/www.globallookpress.com
Фигурант передал чертежи Киеву, говорится в сообщении

Федеральная служба безопасности провела задержание руководителя по качеству авиационного завода, расположенного на территории Московской области. Фигурант обвиняется в отправке чертежей авиационных деталей украинской стороне, сообщили в силовой структуре.

Согласно приведенным данным, задержанный воспользовался имевшимся у него доступом к техдокументации (с грифом "совершенно секретно"). После фиксации информации он отправил сфотографированные чертежи гражданину Украины, который работает на "Одесском авиационном заводе", уточняет URA.ru.

Возбуждено дело о госизмене. Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы, передает телеканал "360".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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