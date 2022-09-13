Фигурант передал чертежи Киеву, говорится в сообщении

Федеральная служба безопасности провела задержание руководителя по качеству авиационного завода, расположенного на территории Московской области. Фигурант обвиняется в отправке чертежей авиационных деталей украинской стороне, сообщили в силовой структуре.

Согласно приведенным данным, задержанный воспользовался имевшимся у него доступом к техдокументации (с грифом "совершенно секретно"). После фиксации информации он отправил сфотографированные чертежи гражданину Украины, который работает на "Одесском авиационном заводе", уточняет URA.ru.

Возбуждено дело о госизмене. Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы, передает телеканал "360".