Лечиться, чтобы учиться

Лечиться, чтобы учиться
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Педиатры рекомендуют Арбидол для профилактики и лечения ОРВИ

Не успели дети дружно вернуться за парты, как ряды охотников за знаниями резко начали редеть. На больничный потянулись и стаи родителей. Одним словом, осень.  С приходом сентября многие регионы России уже пробили эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вклад в этот процесс внес и коронавирус, ежедневно заражающий десятки тысяч россиян. И каждый седьмой из них – ребенок.  О том, как подготовиться к новому эпидемическому сезону ОРВИ и гриппа, а также выработать правильный алгоритм противовирусных действий обсудили на Третьем съезде детских врачей Московской области.

Кому сейчас легко

"Симптомы гриппа, новой коронавирусной инфекции и других ОРВИ, особенно в период распространения штамма "омикрон", очень похожи. Их сложно отличить друг от друга, в том числе врачу", – заявила доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения детских инфекций отдела терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей подмосковного Минздрава Елена Мескина.

По мнению врачей и ученых, господствующие сейчас в России подвиды штамма "омикрон" "Ниндзя" (ВА.4 и ВА.5), "Стеллс" (ВА.2) и "Кентавр" (ВА.2.75) протекают относительно легко и требуют госпитализации в редких случаях. Но вирус коварен и по-прежнему оставляет свой след в организме человека. Многие переболевшие сталкиваются с такими последствиями как нарушение памяти и внимания. А ведь именно память и внимание так необходимы детям для успешного усвоения школьной программы! К тому же, после летнего перерыва, детям требуется время, чтобы адаптироваться и войти в нормальный образовательный ритм. Внезапная болезнь в начале учебного года способна свести все старания школьников и их родителей на нет.

С учетом того, что прогноз течения болезни и тяжесть ее последствий зависит от вирусной нагрузки на организм, важно своевременно начать лечение противовирусными препаратами. А если в классе кто-то заболел, то дать ребенку профилактическую дозу противовирусного препарата лучше, не дожидаясь у него первых симптомов. Это позволит и остановить инфекцию, и не заразиться самому.  Главное, соблюдать курсовой прием и не бросать лечение, предупреждают врачи.

По словам Елены Мескиной, важно выбирать препараты с широким спектром противовирусного действия, такие как умифеновир (международное наименование российского Арбидола). Этот препарат имеет несколько лекарственных форм, безопасен, хорошо переносится пациентами, а потому разрешен к применению у детей начиная с двух лет. "Препарат напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека. Накоплено много научных доказательств, демонстрирующих, что он взаимодействует непосредственно с белками вируса, препятствует его проникновению внутрь клетки, что профилактирует развитие заболевания, его переход в тяжелые формы и позволяет избежать осложнений", – добавила Мескина.

Действительно, в мире проведено уже более 120 исследований, которые доказали его эффективность, в том числе против мутировавших штаммов COVID-19. Умифеновир входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике коронавирусной инфекции начиная с 5-й версии (недавно вышла 16-я редакция этого документа).

Российские ученые доказали, что молекула препарата за счет своей структуры эффективно связывается с одним из участков белка Mpro вируса, что приводит к полной остановке процесса размножения вируса SARS-CoV-2 в клетках. Кроме того, происходит блокада всего процесса проникновения вируса в клетку. В Китае, где это противовирусное средство применятся с первых дней пандемии, недавно подтвердили его способность препятствовать прикреплению вируса к поверхности клеток организма. В совокупности все эти уникальные свойства действующего вещества препарата позволяют снижать вирусную нагрузку на организм, что важно для профилактики и раннего лечения любых вирусных инфекций, особенно в период осеннего роста заболеваемости.

Минздрав предупреждает

"Возвращение школьников с каникул всегда создает перемешивание коллективов и увеличение инфекционной нагрузки", – объясняет Главный внештатный специалист Минздрава России по гигиене детей и подростков Ольга Милушкина. По ее словам, это приводит к общему увеличению численности заболевших и создает напряженную эпидемиологическую обстановку. Свой вклад в этот процесс вносят осенние осадки и понижение температуры.

Именно поэтому Минздрав рекомендует всерьез задуматься о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других неприятных инфекций в стенах учебных заведений. Ведомство подготовило специальную памятку на этот счет. В ней сотрудникам образовательных организаций советуют внимательно следить за состоянием здоровья детей во время учебного процесса и обращать внимание на собственное здоровье педагогов, прививать детям привычку соблюдать правила гигиены и профилактики инфекций, отслеживать соблюдение социальной дистанции в учебных заведениях, не забывать о регулярном проветривании помещений, а также создавать молодому поколению позитивный настрой и поддерживать в них бодрость и хорошее настроение.

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